Il Comune di Meana in collaborazione con il Comitato Anziani punta alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua sarda attraverso la 19^ edizione del Concorso di Poesia in Lingua Sarda “Sa Quartina”.

<<Il concorso - spiega il sindaco Angelino Nocco - prevede la raccolta di creazioni culturali, mediante l’uso della nostra lingua, allo scopo di sostenerla quale importante strumento di comunicazione dei valori culturali che ci appartengono>>. Possono partecipare tutti i poeti che compongono versi in 'limba' anche se non residenti in Sardegna.

L'elaborato non deve superare quaranta versi in rima (endecassillabi), accompagnato o meno dalla traduzione in italiano. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 30 maggio 2015. Roberto Tangianu