Il deputato del Pd Silvio Lai ha dichiarato in una nota che "Dopo i rapporti di Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del Formez, il dato dei tagli al Pnnr sulle singole Regioni può essere ricostruito grazie ai dati presenti nel portale opencoesione e a quelli forniti dal sistema Anci. Per la Sardegna, su quasi 16 miliardi, ai comuni sono tagliati finanziamenti per circa 500 milioni di euro, 499.5050.045,22 euro per l'esattezza".

"In Sardegna, sulle misure interessate dai tagli ricadono tutti i 377 comuni, perché si tratta dei progetti sulla transizione ecologia (misura 2) e sulla inclusione e coesione (misura 5), dagli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni agli interventi per le infrastrutture sociali delle aree interne. Solo per fare qualche esempio - osserva il parlamentare dem - ad Alghero sono tagliati 4 progetti per complessivi 9.700.000 euro, ad Assemini non sono più coperti progetti per oltre 3 milioni di euro, per Cagliari si parla di 62,5 milioni, quasi 10 milioni per Capoterra, 16,5 milioni per Carbonia, 5,6 milioni per Elmas, 5,5 milioni per Iglesias, 2,4 per Lanusei, 21 milioni per Nuoro e 21 per Oristano, 11 milioni per Olbia, 13,5 milioni per Quartu S.Elena, quasi 22 milioni per Sassari e quasi 23 per Tempio. Molto forti anche i tagli nei piccoli paesi dove i progetti tagliati non scendono mai sotto i 300.000 euro ma dove vengono coinvolti nel taglio i Piani Urbani Integrati si parla di progetti di 3-4 milioni euro".

"La somma totale delle misure - conclude Lai - è 499,5 milioni euro, di cui in provincia di Sassari 129 milioni, 152 nella città metropolitana di Cagliari, 89 milioni nel Sud Sardegna, 62 milioni a Oristano e quasi 65 milioni per 171 progetti in provincia di Nuoro".