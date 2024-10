Da due giorni non si hanno più notizie di Sandro Arzu, 54 anni di Arzana, in Ogliastra, pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga.

L'uomo era sottoposto a misure di prevenzione: durante il giorno poteva uscire ma aveva l'obbligo di rientro entro le 21 nella sua abitazione in paese, nella quale vive con la madre.

Quando i familiari si sono accorti della sua sparizione hanno subito dato l'allarme ed è scattato il piano di ricerche da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Finora però di lui non c'è traccia. Nella famiglia di Arzu c'è preoccupazione per la sua sorte.

Il pregiudicato era scampato a un agguato nel settembre 2021: allora era in regime di semi libertà dopo la condanna per droga. Lui stesso si era presentato all'ospedale di Lanusei, accompagnato da un soccorritore, con una ferita di arma da fuoco tra il collo e la spalla.

Da subito gli inquirenti avevano scartato l'ipotesi di un proiettile vagante ritenendo plausibile, visti i suoi precedenti, un'azione mirata nei suoi confronti. Nel 1993 Sandro Arzu era stato arrestato col fratello Luca per l'omicidio di Bruno Ferrai, ritenuto l'assassino del loro padre, un'accusa per la quale erano stati condannati a 26 e 16 anni di carcere.

Nel luglio 2018 i carabinieri del Ros gli avevano confiscato beni per 850mila euro.