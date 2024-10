La polizia ha arrestato un 34enne, pluripregiudicato, Mattia Deligia, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio si è verificato sabato scorso intorno alle ore 19:30 quando diverse telefonate hanno segnalato al 113 la presenza di due persone a bordo di uno scooter, sprovvisti di casco, che controllavano le persone che transitavano in via Fra Castoro.

Gli equipaggi della Squadra Volante hanno intercettato i due giovani segnalati che, alla vista delle auto della polizia, si sono dati alla fuga salendo sul marciapiede. I poliziotti hanno tentato si inseguire lo scooter, ma a causa del traffico, non sono riusciti nell’intento.

Solo un’ora più tardi, i due sospetti sono stati nuovamente segnalati in via Fra Castoro, intenti a controllare all’interno del cortile di un bar. Nel contempo un’altra chiamata ha fornito il numero di targa dello scooter che è risultato rubato qualche giorno fa.

Attivate immediatamente le ricerche nella zona di Is Mirrionis (zona di residenza dei due), la polizia all’interno di un campo in via Puglie, ha individuato il 34enne che avrebbe provato a fuggire ingaggiando una colluttazione con gli agenti al termine della quale è stato bloccato e messo in sicurezza.

All’interno dello scooter sono stati rinvenuti una tenaglia e un cacciavite per i quali è stato denunciato. Il complice non è stato al momento rintracciato.