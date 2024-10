Anche i pastori di Ploaghe si sono voluti unire ai loro colleghi isolani per protestare contro il prezzo del latte. Ieri sera, in piazza San Pietro, gli esponenti locali del comparto si sono messi a semicerchio e attorno alle 22.00 hanno rovesciato i bidoni del latte. Alla fine, i pastori hanno offerto formaggio e salsiccia ai partecipanti.

«Si può protestare per il denaro. Si può protestare per l’ideologia. I pastori sardi protestano – queste le parole del Sindaco Carlo Sotgiu – per la dignità, la dignità di un mondo ridotto alla fame, la dignità di un'isola intera. Senza i pastori la terra muore. Ieri notte i pastori di Ploaghe hanno dato il loro contributo alla protesta. La comunità era lì, al loro fianco».