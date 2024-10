Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale Roberto Masala, 35enne allevatore di Ploaghe.

L'uomo non avrebbe digerito la denuncia per guida in stato di ebbrezza così che, tre ore dopo esser stato fermato dai carabinieri, ha preso il suo trattore e ha distrutto una Subaru Forester dell'Arma parcheggiata davanti alla stazione locale.

L'allevatore è stato fermato.