Un allevatore di 47 anni di Ploaghe, Roberto Masala, è stato ferito al volto da un colpo di pistola.

Si tratta di un agguato compiuto nella notte, intorno alle 3, nel suo terreno, nella campagne vicino al paese, dove vive e lavora. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sassari, che indagano sull'accaduto, Masala dormiva nella casa, è stato svegliato dall'abbaiare dei cani ed è uscito per controllare cosa stesse succedendo.

Sull'uscio dell'abitazione è stato raggiunto al viso da un colpo di arma da fuoco, presumibilmente una pistola. L'aggressore o gli aggressori sono scappati, Masala si è chiuso in casa e ha chiamato i carabinieri.

È stato quindi trasportato da un'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, dove si trova tuttora ricoverato.

La sua vita non è in pericolo, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per estrarre schegge della pallottola che sono rimasti incastrati nel cranio.