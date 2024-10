Sono proseguiti i controlli della Polizia di Stato presso la pizzeria di Iglesias, dove nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato hanno riscontrato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti traendo in arresto Michele Camboni, il fratello Davide con la compagna Daniela Melis, tutti di Iglesias.

Le verifiche, svolte dai poliziotti di Iglesias, sulla scorta di informazioni acquisite nel corso delle successive indagini, hanno permesso di accertare che i tre arrestati non fossero proprietari del locale – pizzeria, tantomeno dipendenti e che l’attività risulta iscritta regolarmente a nome di un soggetto, anch’egli con precedenti in materia di stupefacenti.

Sulla base delle attività svolte e considerato che all’interno del locale è stata rinvenuta sostanza stupefacente pronta allo smercio, nonché una considerevole somma di denaro in contanti costituita da banconote di vario taglio (oltre 2.000 euro), il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per giorni trenta, che questa mattina è stato notificato al proprietario dell’attività commerciale dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cagliari.