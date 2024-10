La scorsa notte, ad Olbia, i militari della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale, nel corso di un normale servizio perlustrativo, hanno segnalato all’autorità amministrativa un imprenditore di 54 anni.

L'uomo, titolare di una pizzeria situata in viale Aldo Moro, non avrebbe rispettato l’orario di chiusura della propria attività previsto per contenere i contagi da coronavirus.