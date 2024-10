I Carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato, per il reato di tentata rapina, una cittadina minorenne cagliaritana, 16enne, di origine rom. La minore, infatti, si è introdotta all’interno della pizzeria “Giorgione” in via Sulcitana, a Elmas, dove ha minacciato con un coltello il titolare del locale per consegnarle i soldi contenuti all’interno del registratore di cassa.

La giovane rapinatrice però non ha fatto i conti col pizzaiolo, il quale ha impugnato utilizzata per le pizze e ha messo in fuga la 16enne. La malvivente è scappata rifugiandosi all’interno del market “Lidl” non molto distante dalla pizzeria: l’allarme al 112 ha poi consentito ai Carabinieri di bloccare la ragazza rom e ammanettarla. Si trova reclusa presso l’istituto di pena per minori di Quartucciu.