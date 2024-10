Nella notte i carabinieri della Stazione di Monastir hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio A.O. 34enne, di Selargius, incensurato. L’uomo, che lavora in una pizzeria di Cagliari, aveva da qualche mese affittato una casa a Ussana, ma il costante via vai dell’uomo a tutte le ore del giorno e della notte aveva insospettito i militari.

Da li sono scattati i servizi di osservazione e il successivo blitz, che ha permesso di rinvenire nel garage 164 piante di canapa indiana alte circa 1,5 mt. In oltre l’ambiente era stato modificato per favorire la crescita delle piante con lampade alogene e un sistema di deumidificazione. La sostanza una volta essiccata ed immessa nel mercato sarebbe potuta fruttare oltre 50mila euro. Il ragazzo è stato quindi tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.