Il titolare della pizzeria "Da Luciano" in viale Sant'Avendrace a Cagliari è stato accoltellato ieri sera poco dopo le 20. Luciano Incani, 62 anni, è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato, con codice giallo, non è in pericolo di vita.

La Polizia ha già fermato il presunto aggressore, uno straniero. I contorni della vicenda come le ragioni dell'accoltellamento sono ancora in fase d'accertamento.

A quanto pare il ristoratore stava abbassando la saracinesca del locale quando è stato aggredito. Forse tra i due è scoppiata una discussione, culminata con le coltellate.

Il 62enne è stato raggiunto da due fendenti alla schiena, l'aggressore è poi fuggito. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118.

L'esercente è stato trasportato al Policlinico mentre la polizia si è messa sulle tracce dell'aggressore, bloccato poco dopo non troppo distante da viale S. Avendrace e portato in Questura.