Un vero e proprio primato quello ottenuto dalla Riviera del Corallo. Con circa 300 pizzerie sparse tra borgate, periferia e centro città Alghero, infatti, è stata eletta “capitale italiana della pizza a domicilio”. A decretare questo risultato la famosa compagnia che si occupa della consegna del cibo a domicilio Deliveroo, che opera in oltre 500 città in tutto il mondo.

Delle 300 pizzerie presenti sul territorio, alcune di esse svolgono la loro attività esclusivamente durante la stagione estiva, mentre molte altre, rimangono aperte tutto l’anno svolgendo anche attività di ristorazione o bar.

La classifica di Deliveroo ha decretato Alghero vincitrice prendendo in considerazione gli ordini di pizza a domicilio, fatti in città, sul totale del volume degli ordini. A confermare il dato anche l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna che ha rielaborato i dati della nota piattaforma; secondo i dati di Fipe – Confcommercio di Alghero – in città è presente una pizzeria ogni 150 abitanti.

Dopo Alghero, al secondo posto Fossano (Cuneo) e Città di Castello (Perugia). Al quarto posto c’è Alba (Cuneo) e in quinta posizione Carmagnola (Torino), a seguire nella Top 10 ci sono Crotone, Lucca, Trento, Cassino (Frosinone) e Gorizia. Nel corso del 2021 gli ordini di pizza sono cresciuti del 70% rispetto al 2020.

I GUSTI PREFERITI – Inoltre, è stato svolto un sondaggio per capire quali sono i gusti preferiti dagli Italiani. La pizza margherita si conferma il gusto più amato. A seguire la diavola e la capricciosa, rispettivamente al secondo e terzo posto. In quarta posizione la marinara, mentre la margherita con mozzarella di bufala si colloca quinta. Seguono alcuni grandi classici come la Napoli, la würstel e patate fritte, tanto amata soprattutto dai più piccoli, e la quattro formaggi. Chiudono la classifica la pizza con la salsiccia e l'ortolana.