“Più tua Cagliari” è l'ottava Tappa de “Il Gioco più tuo in tour”, un'iniziativa che Il Gioco del Lotto sta portando in giro da due anni nelle città italiane, legate alle Ruote del Lotto, con eventi che ben sposano cultura e divertimento. Un omaggio alla città e ai suoi abitanti, per invitarli a vivere Cagliari sotto una prospettiva diversa, guardarla con occhi diversi e per farne apprezzare bellezze e peculiarità.

Una grande iniziativa che vede i cagliaritani impegnati per due week end consecutivi tra spettacoli con noti artisti locali, visite guidate alla riscoperta di luoghi singolari della città e racconti itineranti ispirati alla storia cittadina.

L'evento ha preso il via venerdì scorso con il suggestivo “Tour dei misteri nel quartiere Castello” guidato dallo scrittore Pierluigi Serra. Sabato a fare da cornice alla manifestazione è stato il quartiere di Marina, dove oltre alle visite guidate nella zona archeologica di Sant'Eulalia, lo storico gruppo dei “La Pola” ha raccontato frammenti di storie cittadine per poi chiudere la giornata all'ex Manifattura Tabacchi con uno spettacolo itinerante dall'infinita verve comica e affiancato dalla presenza dello scrittore Nino Nonnis. Domenica 11 giugno lo scenario si è spostato sui 7 colli della città, infatti è stato possibile visitare il rifugio di Via Don Bosco, testimonianza della II guerra Mondiale e l'Orto Botanico, paesaggio che si è ben prestato anche alla performance teatrale di Gianni Dettori, attore, ballerino e trasformista cagliaritano.

Il gran finale è invece previsto per domenica 18 giugno all'Arena Sant'Elia con la storica Band Sarda I Tazenda, che infiammeranno il cuore della città con un viaggio musicale che attraverserà tutte le tappe della loro trentennale carriera.

Sempre attento alla valorizzazione delle opere pubbliche, legato alla tradizione, all'arte, al folklore e alla cultura dell'Italia, il Gioco del Lotto, per consolidare il legame con Cagliari, finanzierà il restauro di 400 preziose lastre fotografiche custodite negli archivi della Soprintendenza, che rappresentano scorci e personaggi della Cagliari di fine '800, verrà in questo modo restituito all'intera città un patrimonio città un patrimonio di gran valore che è ancora in parte sconosciuto.