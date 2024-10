Lo sport è uno strumento di educazione e crescite, fa bene alla salute, ma deve essere fatto garantendo le condizioni utili di pronto intervento qualora si rendesse necessario l’impiego di un dispositivo medico, in caso di malore.

Il defibrillatore è un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza. Uno strumento utile, necessario, che il Comune di Maracalagonis, nel rispetto delle norme di Legge, ha voluto distribuire in tutti i plessi scolastici, ma anche assegnandone uno a ciascuna delle associazioni sportive operanti in loco e garantendo la dotazione, sempre della tipologia semiautomatico esterno, nei luoghi in cui è più facile ritrovarsi per esercitare attività fisica, qualora dovesse mai rendersi opportuno l’utilizzo.

La consegna dei defibrillatori è avvenuta nel corso di una cerimonia, convocata nella Sala Consiliare, aperta a tutti.

"La salute è il bene primario - ha detto il sindaco Mario Fadda - e qualsiasi azione a tutela, intervento e prevenzione della stessa per noi diventa priorità. Siamo orgogliosi di aver dotato le principali sedi di Maracalagonis di un fibrillatore semiautomatico esterno e anche di poter annunciare che a breve sarà ristrutturato il vecchio asilo delle suore, destinato ad un nuovo asilo e alla costruzione di una mensa comunale, grazie ad un finanziamento appena stanziato pari a €. 600.000".