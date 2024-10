Dopo gli ultimi attacchi ai portavalori, avvenuti anche di recente in Sardegna, la Segreteria UGL Sicurezza Civile chiede di aprire urgentemente un tavolo di discussione con il Prefetto di Cagliari “per raggiungere un accordo che garantisca agli operatori del servizio un supporto di sicurezza e che permetta loro di gestire eventuali futuri attacchi con maggiore tempestività e supporto da parte degli organi di polizia”.

“Tante sono le idee e le proposte da discutere, ma ci vuole il supporto di chi ha titolo per metterle in pratica” riferisce il Segretario UGL Antonello Lecis, che conclude dicendo che “per i lavoratori di questo comparto, il Decreto Maroni sta risultando inadeguato, soprattutto nei territori in cui si verificano spesso atti delinquenziali, è necessaria un'implementazione delle risorse di sicurezza”.