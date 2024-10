Ancora incendi in Sardegna. Sono 33 quelli divampati oggi in tutto il territorio regionale, per cinque dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del servizio antincendio.

I roghi più vasti a Villanovafranca e San Basilio, con le fiamme che hanno percorso rispettivamente 20 e 15 ettari e con l’intervento degli elicotteri decollati dalle basi di Fenosu e Villasalto. Fiamme anche a Nurri, con due ettari in fumo, a Santa Giusta e Bottida.