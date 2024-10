Sono poco più di 61mila gli immigrati attualmente presenti nelle strutture temporanee di accoglienza, nei Centri di accoglienza e per richiedenti asilo e nel sistema Sprar.

Si tratta di un numero record, figlio dell''esodo che quest'anno ha portato finora ben 154mila stranieri ad arrivare in Italia via mare, in primis siriani ed eritrei, in fuga da guerre e persecuzioni. Ed il sistema di accoglienza del Viminale è stato messo a dura prova dagli arrivi massicci. Che, come dimostra il caso di Tor Sapienza, non sempre sono ben accolti dai residenti.

La distribuzione è stata organizzata insieme a prefetture ed enti locali in tutto il territorio nazionale, tenendo conto anche della popolazione delle regioni. Tre le destinazioni dei migranti sbarcati: quella più numerosa è rappresentata dalle strutture temporanee, generalmente messe a disposizione dai Comuni: i posti occupati ora sono oltre 32mila. Poi ci sono i centri governativi di accoglienza e per richiedenti asilo (Cda e Cara), che ospitano 10.200 persone. Infine, ci sono le strutture dello Sprar (Sistema d'accoglienza per richiedenti asilo), con 18.700 presenze.

Il maggior numero di stranieri ospitati si trova in Sicilia (14mila, quasi un quarto del totale); seguono Lazio (8mila, il 13% del totale), Puglia (5.900, il 10%) e Lombardia (4.800, l'8%). Ecco gli stranieri ospitati per regione al 31 ottobre.

REGIONI MIGRANTI OSPITATI

Sicilia 14.081 Lazio 7.993 Puglia 5.907 Lombardia 4.769 Campania 4.384 Calabria 4.156 Piemonte 3.104 Emilia-Romagna 3.033 Toscana 2.272 Veneto 1.816 Marche 1.546 Friuli-Venezia Giulia 1.415 Liguria 1.262 Sardegna 1.195 Molise 1.161 Umbria 913 Abruzzo 831 Basilicata 792 Trentino Alto Adige 549 Valle d'Aosta 59 TOTALE 61.238.