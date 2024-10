Centinaia di bambine e bambini, più di 600, residenti nei 20 comuni della Marmilla, sono senza pediatra : a denunciarlo è la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu , che lancia un appello all'assessore della Sanità, ai dirigenti della Asl di Oristano e dell'Ares, ai responsabili del funzionamento del servizio della pediatria convenzionata, per valutare quali azioni portare avanti per risolvere il problema.

" È necessario pubblicare con la massima urgenza un nuovo bando per ricercare in Sardegna e fuori dalla Regione un pediatra con incarico definitivo e non provvisorio, da impegnare nel distretto Ales-Terralba, prevedendo incentivi, indennità e rimborsi, connessi alla permanenza del professionista in un territorio disagiato ", ha spiegato la Garante, che è " cosciente che la situazione del sistema sanitario nazionale, rispetto alla medicina di base, presenta falle in tutte le Regioni, ma non consola chi in prima persona subisce il danno maggiore, come in questo caso ".

" Né l'indicazione arrivata dalla Asl perché i loro genitori li affidino a un medico di famiglia o alla pediatra attualmente in servizio a Mogoro , sembra risolvere il problema, in quanto praticabile solo per pochi di loro - specifica Puligheddu -. La vicenda ha sollevato la protesta delle comunità e genera sconforto, poiché viola in maniera evidente il diritto al mantenimento dei servizi essenziali di assistenza ai bambini e alle bambine residenti nel territorio ”.

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha espresso solidarietà in particolare alle famiglie e ai bimbi, alcuni dei quali molto piccoli, "che non possono fare a meno di un medico dedicato, ancora di più se hanno patologie croniche, con necessità di cure continue. È necessario perciò attivarsi con sollecitudine per la risoluzione immediata del problema".