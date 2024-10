"Uno Stato centrale smemorato e assente dimentica e tradisce gli impegni assunti all'indomani dell'alluvione del 2013 anche nei confronti del Nuorese".

E' quanto denuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pietro Pittalis dopo il nuovo allarme lanciato dal sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi e dagli amministratori del territorio per il mancato arrivo di tutti i fondi nazionali promessi un anno fa.

"Tutta l'Italia - afferma il consigliere nuorese - ha visto le immagini drammatiche della galleria di Mughina e ancora oggi questa viene chiusa ogni volta che la pioggia desta preoccupazione. Allo stesso modo l'Anfiteatro risulta ancora inagibile. Insomma, il fabbisogno di risorse va ben oltre le disponibilità finora stanziate. La Regione è intervenuta all'indomani della vicenda, prevedendo uno stanziamento straordinario, mentre i Governi Letta e Renzi hanno speso solo buone parole e pacche sulle spalle".

Critiche agli ultimi provvedimenti del Governo che escludono la Sardegna (110 mln annui per gli extra-costi di Roma Capitale, 50 mln per l'Expo milanese, 40 per il Molise) e un appello al governatore Pigliaru affinchè intervenga su Roma per il rispetto degli impegni.