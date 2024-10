Nel corso della giornata odierna, nell'agro di Muravera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, insieme ai colleghi della stazione, in esito ad uno specifico servizio, hanno tratto in arresto M.M. 46enne, disoccupato, originario del luogo trovato in possesso, occultati presso la sua abitazione, di 200 grammi circa di marijuana, un bilancino e una pistola straniera, perfettamente funzionante priva di canna e per la quale sono in corso specifici accertamenti.

L'uomo, dopo la perquisizione, è stato accompagnato presso il Comando di San Vito e successivamente trasferito presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per domani dall'Autorità Giudiziaria Cagliaritana.