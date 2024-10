Si terrà domani 15 dicembre alle 17.00, l’inaugurazione della Pista di Pattinaggio su Ghiaccio allestita all'interno del Luna Park Matherland nell'area portuale di Alghero.

Si tratta dell'unica pista di pattinaggio su ghiaccio itinerante presente attualmente in Sardegna e misura metri 25 x 10. All'inaugurazione, organizzata dal Matherland, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, sarà presente il Sindaco Mario Bruno.

Sarà un pomeriggio di festa che vedrà protagonisti anche personaggi popolari dei cartoni animati come la Principessa Elsa e Anna ( protagoniste di Frozen ), Gatto Boy e Guffetta, Topolino e Minnie. Per l'occasione Matherland propone pacchetti superscontati per le famiglie, acquistabili presso Info Elfo a cura dell'Associazione Famiglie Numerose.

La pista sarà aperta tutti i giornidalle 16.00 alle 22.00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 in poi.