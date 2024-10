È pronto il progetto esecutivo che prevede un investimento di 400 mila euro. La pista ciclabile partirà dal ponte di Fertilia, aggirerà la stazione di servizio poco distante e porterà il tracciato delle due ruote all’altezza della rotatoria che immette alla pista ciclabile in direzione Bombarde. I lavori prevedono anche la continuità del tratto finale della pista già esistente sulla via Lido fino all’altezza dell’incrocio con la via Liguria e sul fronte stradale dell’Ospedale Marino.

La Giunta su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi ha approvato ieri il progetto che sarà oggetto del bando di gara, la cui pubblicazione è prevista tra circa 15 giorni.

I tempi stimati dall’iter tecnico amministrativo prospettano l’inizio dei lavori per il prossimo mese di Maggio. I lavori, a eccezione del tratto sul viale I° Maggio, fronte ospedale, non dovrebbero interferire con la viabilità estiva in quanto previsti in un tracciato interno rispetto alla strada che conduce alla rotatoria posta all’ incrocio con la statale 291.