Questa mattina a Pirri, una donna di 59 anni è stata investita da un camion mentre attraversava la strada in via Italia. L'allarme è stato lanciato proprio dal conducente del mezzo, che si è fermato per soccorrerla.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. La donna è stata trasferita al Brotzu e ricoverata con assegnato codice rosso.

La polizia municipale, con gli specialisti dell'Infortunista, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.