Lo scorso 14 ottobre, in via delle Spighe a Pirri, colpì con un pugno alle spalle un 62enne facendolo cadere a terra, gli rubò il portafoglio contenente 200 euro in banconote di vario taglio, poi si dileguò a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le varie testimonianze raccolte, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Pirri di riconoscere e rintracciare il presunto aggressore.

Si tratta di un 43enne cagliaritano, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, che è stato arrestato dai militari a seguito di una richiesta avanzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.