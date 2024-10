In data odierna,alle ore 18.45 su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 8 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: tra questi, un incendio in agro del Comune di Teti località “Bisani", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sorgono coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Teti e Neoneli. L’incendio ha percorso una superficie molto contenuta, l'intervento si è reso necessario per garantire una bonifica ottimale di eventuali tizzoni restati accesi scongiurando eventuali ripartenze. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 10.00

Incendio in agro del Comune di Bottida località “N.ghe Sa Corona”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. La Stazione forestale di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, ha diretto l'attività di spegnimento di n.4 squadre di Forestas Monte Burghesu, Monte bassu, Santu Matteu, Anela, n.2 squadra di volontari di protezione civile Sogit e da Illorai, 1 squadra della Compagnia barracellare di Burgos. L’intervento del mezzo aereo è stato disposto dal Corpo forestale per estinguere piccole colonne di fumo all'interno dell'area già interessata dalle fiamme nella giornata di ieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 10.30 circa.

Fiamme Incendio di interfaccia in agro del Comune di Posada località “Pizzinnone", dove sono intervenuti 5 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Alà dei Sardi, Farcana, Anela, Limbara, sorgono inoltre sono stati inviati 2 Canadair da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola coadiuvata dal personale eliportato,dal GAUF di Nuoro, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Torpè e Siniscola, i volontari di Torpè. Le operazioni di spegnimentodei mezzi aerei sono terminate alle 16.55. Prosegue a terra l'attività di bonifica nelle squadre.

Incendio di interfaccia in agro del Comune di Burgos località “R.Truveinerva", dove sono intervenuti 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Bosa e San Cosimo, sorgono inoltre sono stati inviati 2 Canadair da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Teti e Neoneli. L’incendio ha percorso una superficie molto contenuta, l'intervento dei mezzi aerei prolungato si è reso necessario per garantire una bonifica ottimale di eventuali tizzoni accesi al fine di scongiurare eventuali ripartenze. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono tutt'ora in atto

Ancora un rogo in agro del Comune di Neoneli località “Maistru Ginanni",dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Villasalto, oltre a 2 Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Neoneli, coaudivata dal GAUF di Oristano, i volontari Soc.Sard.Centrale di Oristano, i barraccelli di neoneli, n.18 unità di Forestas, i Vigili del fuoco di Ghilarza. l'ultimo mezzo aereo ha lasciato la zona dell'incendio alle 17.50. Le operazioni di bonifica a terra sono ancora in atto.

Incendio in agro del Comune di San Gavino località “Is Pontixeddus" dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Sul posto il DOS del Cfva di sanluri ha coordinato l'attività 1 squadra locale di volontari, la squadra di Forestas proveniente da Villacidro. Le condizioni meteo e l'ingente presenza di combustibile vegetale ha reso necessario l'invio sul posto anche del GAUF (Gruppo specializzato in tecniche di estinzione degli incendi) di Cagliari. il mezzo aereo ha lasciato l'incendio alle ore 18.00.

Incendio in agro del Comune di Maracalagonis località “C.Spiga", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato, dai volontari del NOS Quartu w e del MA.SI.SE. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 18.30

Fiamme in agro del Comune di Torpè località “S.Martino", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lula unitamente al GAUF di Nuoro, coadiuvata dal personale eliportato, da 3 squadre Forestas. L’incendio ha interessato una zona boscata. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 16.00