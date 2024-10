Auto in fiamme, intorno all’1.30 circa di questa notte, in via San Gavino, a Villacidro, ai danni di un’autovettura Alfa 166, di proprietà di un operaio pregiudicato del posto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile e i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo, quasi certamente di natura dolosa.