E’ stato un cittadino a chiamare il 113, per segnalare che un uomo stava appiccando un incendio a delle sterpaglie nell’area dello stagno di Molentargius. Gli agenti delle Volanti, che già stavano pattugliando le strade del “Quartiere del Sole”, hanno raggiunto tempestivamente la zona indicata e arrivati in via Delle Rondini, hanno visto un uomo che, in posizione china, tentava di accendere un fuoco vicino ad un canneto.

I poliziotti si sono avvicinati all’uomo senza che questo si accorgesse della loro presenza, vedendo chiaramente ciò che cercava di fare con il piccolo focolaio che iniziava a prendere consistenza. Subito bloccato, i due operatori si sono immediatamente prodigati a spegnere il principio di incendio evitando così la propagazione.

Sul posto è stato chiesto anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per bonificare l’area limitrofa da ulteriori focolai. L’uomo fermato, C.S., è un personaggio noto per essere senza fissa dimora e nel momento in cui è stato bloccato teneva nella mano destra un pezzo di carta intriso di sostanza infiammabile e nella mano sinistra un accendino perfettamente funzionante.

Conseguenze ben più gravi sono state scongiurate grazie all’immediato intervento delle Volanti, considerato che in quelle ore sferzava un forte vento di maestrale che poteva sicuramente alimentare le fiamme. Condotto negli uffici della Questura, C.S. è stato indagato in stato di libertà per il reato di incendio.