Ponte dell'Immacolata sotto il segno del maltempo in Sardegna, tra pioggia, freddo e vento.

L'alta pressione che in questi giorni ha regalato un momento di tregua all'isola sarà spazzata via già venerdì 8 da un impulso di aria fredda che interesserà prima la Penisola e poi la Sardegna.

Secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, domani si registrerà pioggia in gran parte del territorio, le temperature massime, in questo periodo tra i 12 e i 14 gradi, potrebbero abbassarsi di un paio di punti. La percezione del freddo però sarà superiore già sabato per l'entrata di un forte vento di maestrale, con raffiche che in alcune zone della Sardegna potrebbe toccare anche i 70 chilometri orari.

Domenica mattina torneranno le piogge soprattutto nei settori di nord ovest e il maestrale in serata lascerà la Sardegna.

Secondo le previsioni pubblicate dall'Arpas, domani le minime si assesteranno tra i meno 3 gradi di Villanova Strisaili e i 9 gradi di Modolo, le massime tra i 18 di Dorgali e i 9 di Gavoi.

Domenica le minime saranno tra i -6 gradi di Gavoi e i 6 di Samassi e le massime tra gli 11 di Villanova Strisaili e i 20 di Dorgali.