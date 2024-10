Previsioni per sabato 2 gennaio 2016

Cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con nubi in aumento sul settore occidentale con piogge sparse, in estensione al resto dell'Isola dalla sera.

Venti tendenti a ruotare dai quadranti occidentali e a rinforzare dalla sera.

Pomeriggio

Sera

Notte

Previsioni per domenica 3 gennaio 2016

Nuvolosità irregolare a tratti un po' più intensa con locali piogge intermittenti specie sul settore occidentale e meridionale dell'Isola.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Per la giornata di lunedì, 4 gennaio, è prevista nuvolosità in rapida intensificazione sull'Isola con piogge o rovesci che persisteranno per l'intera giornata.

Fonte Aeronautica Militare