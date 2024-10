MALTEMPO IN TUTTA ITALIA La bassa pressione che nella giornata di domenica ha raggiunto il Mediterraneo condizionerà il tempo sull'Italia fino a martedì. Oggi piogge diffuse riguarderanno il nord, gran parte del centro, saranno intense e con temporali sulla Sardegna orientale e forti sulla Sicilia. La neve cadrà sulle Alpi sopra gli 800/1000 metri, a quote più alte in Appennino.

Domani le piogge riguarderanno maggiormente tutte le regioni tirreniche e il nordovest, mentre inizierà a migliorare al nordest, regioni orientali e sulla Sardegna.

Ulteriore e generale miglioramento nella giornata di mercoledì quando tornerà la Primavera con tanto sole ed un clima decisamente mite su tutte le regioni italiane con temperature vicine ai 20 gradi al centro ed al sud.

ALLERTA METEO IN GALLURA, CAMPIDANO E IGLESIENTE E' estesa fino alla mezzanotte l'allerta diffusa ieri dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile che per l'intera giornata di oggi ha previsto un livello di moderata criticità (colore arancione) per rischio idrogeologico localizzato e idraulico nell'Iglesiente, nel Campidano e in Gallura.

Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, interesseranno soprattutto la Sardegna meridionale e orientale. La Protezione civile regionale raccomanda la massima prudenza durante i temporali e consiglia, in particolare, di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza.

SUD SARDEGNA SOTTO LA PIOGGIA. DISAGI A CAGLIARI Come previsto l'ondata di maltempo ha investito l'Isola e, in particolare, il versante sud del Sarrabus, l'Ogliastra e l'area orientale del Sulcis. Dalle 22 di ieri a oggi sono caduti circa 26 millimetri di pioggia - secondo quanto registrato dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu -, ma secondo le previsioni nel corso della giornata la pioggia dovrebbe aumentare.

In particolare in Ogliastra i picchi potrebbero raggiungere i 100-150 millimetri, nel Sarrabus 80-120 millimetri e nella parte orientale del Sulcis i 60 millimetri. Un'attenuazione dei fenomeni dovrebbe registrarsi in serata quando i venti dovrebbero spazzar via le nuvole cariche di pioggia. Per la giornata di domani, infatti, sono previste ancora piogge, ma non intense, nel nordest e nel sudovest.

Le precipitazioni di questa notte e di oggi hanno creato qualche disagio a Cagliari. Allagato l'Asse Mediano in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Genneruxi e piazza Arcipelaghi a Marina Piccola.