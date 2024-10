Il maltempo, con pioggia e forte vento, non accenna ad allentare la morsa sulla Sardegna.

E la Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta meteo di criticità ordinaria per rischio idrogeologico localizzato e idraulico: durerà fino alla mezzanotte e interesserà in particolare l'Iglesiente e il Campidano. Ma non solo.

Problemi anche per il forte vento ed il mare in burrasca. Allagamenti in varie zone dell'isola, con i vigili del fuoco impegnati per tutta la mattina. Qualche disagio al traffico, ma nessun danno di rilievo a cose o persone.

"Sino alle 24 di oggi - spiega la Protezione civile - la Sardegna continuerà ad essere interessata da venti moderati/forti occidentali. I venti risulteranno più intensi sulla costa occidentale e sulla parte più settentrionale dell'isola (Gallura e Bocche di Bonifacio); su quest'ultima zona, in particolare, i venti avranno intensità sino a burrasca. Il mare di Sardegna e le bocche di Bonifacio risulteranno molto agitati con onde significative sino a 5-6 metri".

Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'aeronautica Militare di Decimomannu, i venti di Libeccio potranno raggiungere gli 80/90 chilometri orari sulle coste galluresi e de La Maddalena. Probabili nuove nevicate sulle quote più alte del Gennargentu.