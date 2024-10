Non è passata inosservata l'iniziativa del parrucchiere Federico Fashion Style che ha deciso di avviare un tour di lavoro in Sardegna che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari.

"Vado in zona bianca", ha annunciato al suo milione di followers, impegnandosi a rispettare le norme anti-Covid ed eseguire il tampone prima di atterrare nell'Isola.

Ma in tanti, sui social, hanno criticato il parrucchiere dei vip. "Stai a casa tua", è uno dei commenti comparsi sul suo profilo Instagram. "I parrucchieri sardi non ti vogliono", scrive Tunela. "Abbi rispetto per i nostri parrucchieri che da un anno lamentano la crisi", commenta Angelo. E ancora: "Perché venire dalla zona rossa in Sardegna? Evita!", scrive Franca.

Tanti altri hanno invece già preso appuntamento accogliendo con entusiasmo l'arrivo dell'artista del look, che sui suoi canali social spiega come e quando prenotare un taglio.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE IL LISTINO PREZZI