Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari in via Argentiera, per l'allagamento e la messa in sicurezza di una palazzina fatiscente, a causa dell'abbondate acquazzone che dalle prime ore del mattino si è abbattuto sulla città di Cagliari.

Gli operatori, coordinati dalla sala operativa del 115, all'arrivo sul posto hanno provveduto a far defluire l'acqua piovana che si è depositata sopra una terrazza di una palazzina di cinque piani fuori terra, creando infiltrazioni all'interno di alcuni appartamenti, con il conseguente distacco di parti dell'intonaco e cornicioni.

Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza rimuovendo le parti pericolanti e delimitando l'area circostante il palazzo.