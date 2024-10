Sarà valido dalle 8.00 di domani sino alle 15.00 del 21 gennaio l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per pioggia diramato dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Sardegna.

Secondo le previsione sono previste piogge che passeranno da sparse a diffuse che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale in modo particolare nei settori meridionali e orientali dell’isola. Possibilità di cumulati molto elevati e di forti raffiche di vento.

Inoltre è stato anche diramato un avviso di criticità ordinaria (allerta gialla), valido dalle 8.00 sino alla mezzanotte di domani, per rischio idrogeologico per Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura. Per queste ultime due zone è stato diramato anche l’allerta gialla per rischio idraulico.