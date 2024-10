Anche in Sardegna è in arrivo il maltempo con piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, a partire dal primo pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno, e sino alla mezzanotte di mercoledì 14. Inoltre per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Flumendosa Flumineddu e Gallura, sempre sino alla mezzanotte di domani.