In Sardegna

L'autunno meteorologico, cominciato per convenzione il 1 settembre, non ha ancora offerto il caratteristico break temporalesco che chiude la stagione estive. A differenza dello scorso anno, quando i primi forti temporali dalle caratteristiche semi stazionarie si erano presentati il 31 agosto (Cagliari) e il 5 settembre (Pula-Sarroch), quest'anno, complici le particolari configurazioni sinottiche che hanno penalizzato maggiormente il centro sud peninsulare italiano, specialmente il versante adriatico, dovremo attendere qualche settimana in più.