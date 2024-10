Questo pomeriggio, tra le 16 e le 17, nella zona di Santa Margherita di Pula, si è abbattuta una bomba d'acqua con pioggia fitta e incessante e piccoli chicchi di grandine. Alcuni giardini e qualche strada si è allagata, ma dopo l'acquazzone si è subito liberata senza l'intervento di vigili del fuoco.

Improvviso acquazzone e qualche chicco di grandine anche a Cagliari e in altre zone dell’hinterland. Nel capoluogo, in particolare, è piovuto per quasi un'ora consecutivamente. In preallarme l'area di Pirri per eventuali allagamenti, ma per fortuna l'acqua caduta è poi defluita correttamente.