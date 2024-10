Eravamo in tanti nella spiaggia di Nora, tra bagnanti e curiosi, per salutare le 2 meravigliose tartarughe caretta caretta curate nel Centro recupero della Laguna di Nora. Pinna e Jules, dopo mesi di convalescenza, hanno potuto finalmente iniziare una nuova vita nel mare aperto. Ricordiamoci - aggiunge il primo cittadino, Carla Medau - di rispettare l’ambiente e tutte le aree marine: l’inquinamento e la diffusione incontrollata di rifiuti causa ogni anno la morte di tantissimi animali. Ringrazio gli operatori del Centro dei recupero della Laguna di Nora, Giovanni Lenti, Giuseppe Ollano e gli Agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Pula che ogni giorno, con dedizione, lavorano per proteggere questi animali e ci insegnano il rispetto per l’ambiente.