"E’ stato comunicato stamane il Piano scellerato di aprire il nuovo carcere di Uta senza alcuna certificazione di agibilità e sicurezza". E’ quanto denuncia il deputato di Unidos Mauro Pili.

"Dal 14 sino al 16 novembre é pianificata l'evacuazione di Buoncammino – fa sapere il parlamentare sardo - Un'apertura fuori da tutte le regole e senza nessun rispetto di autorizzazioni. Se la Asl e servizi competenti, dal Comune ai Vigili del fuoco, non avranno rilasciato le certificazioni nel rispetto delle norme procederemo con la segnalazione alla Procura della Repubblica. Non saranno consentite violazioni sulla pelle dei lavoratori e degli operatori. Una struttura che ospiterà mille persone non può mettere a rischio nessuno".