Il deputato sardo Mauro Pili (PDL) risponde al premier Enrico Letta in merito alla comunicazione di una delle tre direttive decise da Palazzo Chigi inerente alla vendita di tre aerei di Stato per l'acquisto dei Canadair.

"Facciamo un po’ di conti. La flotta di Stato italiana - dice Pili - ha 3 Airbus da 50 posti, ( tipo vacanze Piemonte), 5 falcon 900 e due nuovissimi elicotteri Aw 139. A ferragosto, dopo che da mesi si denuncia l’assenza di protezione civile nella lotta agli incendi, il Presidente del Consiglio tenta la carta delle auto blu. Ogni volta che servono soldi taglia auto blu.

Questa volta ci aggiunge anche qualche aereo. Si vendono 1 Airbus, due Falcon, 16 auto. Il tutto, secondo stime campate per aria, dovrebbe valere 50 milioni di euro. Quanti anni hanno questi aerei? Quanto valgono? Basti solo dire che nella gara d’appalto per la continuità territoriale per la Sardegna un Airbus viene stimato sui 50.000.000 di euro, anche in quel caso non viene presa in considerazione la data di acquisto. E i Falcon non hanno nessuna stima perché nessuno ha mai pubblicato data di acquisto e ore di volo.

E’ certo che un Canadair costa tra i 20 e 25 milioni di euro. Quindi se tutto va bene se ne comprano due. E la manutenzione della flotta di Stato? Lo scorso anno è costata 22 milioni di euro. Insomma tutta demagogia, con l’unica certezza che si tratta di propaganda a suon di auto blu e dintorni. Tutto questo mantenendo al riparo i veri sprechi del sistema Paese, dall’acquisto degli F35, 10 miliardi previsti,oppure i 13 miliardi che ogni anno si rapinano ai cittadini italiani attraverso le bollette elettriche per sovvenzionare gli affari dell’eolico, in mano alle lobby e alle mafie.

Quindi giusto un po’ di fumo negli occhi con 16 auto blu in meno e qualche vecchio aereo da dismettere. E loro, le lobby, continuano a farsi foraggiare nel silenzio di tutti. Tanto basta un po’ di fumo per proteggerle. E gli incendi in Sardegna - conclude Mauro Pili - devono aspettare che lo Stato venda qualche catorcio. C’è qualcuno che grida al successo anche se ci sarebbe da vergognarsi".