“I due comunicati della Regione sulla vicenda della paziente colpita da ictus costretta a oltre 143 km di strada prima di raggiungere l’ospedale di Sassari sono la drammatica conferma del totale stato confusionale in cui versa la sanità sarda. Nei due comunicati, contraddittori ed elusivi, si conferma tutto quanto ho denunciato ieri: una paziente in codice rosso è stata costretta a percorrere in ambulanza di 143 km, da Lula a Sassari. Tutto questo per i guasti alle apparecchiature diagnostiche dell’ospedale di Nuoro e per l’indisponibilità dell’elisoccorso. Arru e compagni si attardano su dettagli che altri dovranno verificare, come il funzionamento della Tac a Sassari o dell’allerta al pronto soccorso, ma cercano di sfuggire maldestramente dal cuore del problema: aver costretto una donna colpita da ictus a fare 143 km in ambulanza persino con sosta negli svincoli della strada statale diramazione centrale all’altezza di Lula".

Lo ha detto il leader di Unidos Mauro Pili replicando ai due comunicati emessi dalla struttura del 118 e dall’azienda sassarese.

Pili aggiunge: “Basterebbe questo per rassegnare le dimissioni da assessore regionale della sanità e dai vertici dell’azienda unica sanitaria. Spero che i familiari della paziente abbiano la forza di chiedere alla Procura della Repubblica di fare chiarezza su quanto accaduto e perseguire le responsabilità di tutto ciò. Con i fatti di ieri è finita la propaganda di un servizio di elisoccorso che sino ad oggi è servito solo per esibizionismo politico e solo raramente per urgenze concrete. Questa vicenda dimostra che non solo l’elisoccorso non esiste per le emergenze notturne ma conferma che viene utilizzato solo per propaganda anche quando si tratta di interventi prossimi alle strutture ospedaliere. È emerso con una gravità inaudita il fatto che gran parte delle Elisuperfici sia totalmente fuori uso, compresa quella di Sassari, baricentro del 118 regionale. Le elusive affermazioni dei due comunicati sono la conferma, però, che nella notte di domenica l’apparato del 118 non è stato in grado di garantire un intervento adeguato ad un codice rosso. Tutto il resto, comunicati compresi, sono farneticanti giustificazioni da quattro soldi che si scontrano con la drammatica realtà di un codice rosso costretto a vagabondare per l’isola alla ricerca di un ospedale con qualcosa che funzionasse. Siamo dinanzi ad un fallimento senza precedenti dei più elementari livelli essenziali di assistenza e ormai si tocca con mano il deserto sanitario perseguito da questi signori”.