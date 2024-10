«Le analisi svolte dal Comune di Sedilo ribaltano totalmente quanto scritto da alcuni soggetti pubblici nei giorni scorsi. Bene ha fatto il Sindaco Salvatore Pes a rivolgersi ad un laboratorio esterno per accertare la verità. Secondo queste analisi si tratta senza ombra di dubbio di scarichi reflui nell’asta fluviale del Tirso».

Lo ha denunciato a chiare lettere il leader di Unidos Mauro Pili nel suo profilo Facebook non appena venuto in possesso delle analisi richieste dal comune di Sedilo.

Pili prosegue: “Un fatto di una gravità inaudita che va perseguito in tutti modi come attentato all’ambiente e inquinamento delle risorse idriche. Tutto questo conferma quanto avevo già denunciato nei mesi scorsi sulla grave condizione del Tirso e degli scarichi reflui depurati in modo totalmente inadeguato – dice - scaricati sul più importante corso d’acqua della Sardegna. Per quanto mi riguarda - precisa Mauro Pili - affiancheremo il Comune di Sedilo in tutte le azioni anche giudiziarie per individuare e perseguire i responsabili di questo disastro ambientale e di eventuali omissioni. Nelle prossime ore pubblicherò i risultati delle analisi svolte dal laboratorio certificato.