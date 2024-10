Ecco dove il Comune di Cagliari “accoglie” ancora 40 suoi poveri nel centro comunale di via Sant’Ignazio, a Cagliari. Un degrado assoluto che si cerca di nascondere”.

E’ duro l’intervento in rete di Mauro Pili, il quale ha passato al setaccio alcuni ambienti del centro comunale che a breve sarà oggetto di “lavori in corso”: crepe sui muri, umidità sulle pareti scrostate solo alcune criticità immortalate nei fotogrammi, mentre in queste settimane chi alloggiava nell'edificio comunale di fronte all'Anfiteatro ha fatto le valigie in attesa di trovare una sistemazione alternativa studiata con i Servizi Sociali: “Molto spesso si pensa a spender soldi in altro – afferma in un post su Fb, Pili - ma ci si dimentica di coloro che soffrono, fa riflettere che ancor oggi quel centro sia aperto senza che siano state trovate soluzioni idonee per quelle persone. Non so che interessi ruotino su questa vicenda ma di certo non è tollerabile da parte di chi si riempie la bocca di accoglienza e poi lascia in queste condizioni i propri concittadini. Una situazione gravissima – conclude il referente di Unidos - a rischio crolli e non solo”.