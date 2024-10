In anticipo a quanto annunciato, in seguito alle dimissioni presentate nella giornata di ieri da Francesco Morandi e Claudia Firino, il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha nominato i nuovi assessori dando così vita alla Giunta-bis.

Il governatore ha firmato i decreti di nomina per Barbara Argiolas (Pd) che ha la delega del Turismo, Artigianato e Commercio; Pierluigi Caria (Pd) all'Agricoltura; Giuseppe Dessena, indicato dalla maggioranza consiliare ex Sel, per Cultura e Pubblica istruzione; Filippo Spanu, capo di gabinetto della Presidenza, agli Affari generali e Personale.

"Ho ricevuto oggi le dimissioni di Claudia Firino e di Francesco Morandi - afferma Pigliaru - Ne prendo atto e ringrazio entrambi per la serietà e l'impegno con cui hanno portato avanti il lavoro loro affidato. Avevamo deciso di procedere con le nomine dei nuovi quattro assessori martedì 7 per motivi di cortesia istituzionale. Venuti meno tali motivi - spiega - l'obbligo di garantire la continuità istituzionale ci ha portato ad anticipare i tempi rispetto a quanto precedentemente annunciato e apporre stasera la firma sui decreti. L'azione di governo della nostra Giunta, che con l'ingresso dei nuovi quattro assessori ritorna completa, proseguirà con determinazione secondo le linee stabilite dal programma elettorale e condivise con la nostra maggioranza", conclude Pigliaru.