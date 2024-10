Dopo le primarie chiuse del centro-sinistra isolano che hanno deciso per una sua candidatura in extremis alla poltrona di Governatore della Sardegna, il prorettore dell'Università di Cagliari Francesco Pigliaru ringrazia su Facebook i suoi sostenitori e lancia la sfida alla coalizione di centro-destra.

"Ringrazio tutti per l'entusiasmo e la grande fiducia che mi avete fatto sentire in queste ore." ha scritto ieri Pigliaru sul suo profilo "C'è da lavorare moltissimo, e lo stiamo facendo, ma per fortuna non partiamo da zero. Il mio impegno è portare davanti agli elettori la migliore proposta possibile per il governo della Sardegna: una proposta credibile, che ci metta al riparo dalla pericolosa demagogia del centro-destra, che ci consenta di ritrovare fiducia nella nostra capacità di gestire le emergenze e allo stesso tempo di prepararci per il futuro. E' una sfida difficile, ma mobilitando le nostre migliori energie e le nostre migliori competenze ce la faremo."