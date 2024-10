Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru è stato ricoverato all'Ospedale Brotzu di Cagliari nei giorni scorsi.

A divulgare la notizia sul web è stato Ugo Cappellacci che gli ha augurato una pronta guarigione.

"Ho appena saputo che il Presidente Pigliaru è ricoverato al Brotzu, mi dispiace molto. – ha scritto sul suo profilo Facebook il leader dell'opposizione regionale – Presidente Pigliaru, voglio combatterla politicamente e far capire a tutti quanto sia dannosa e deleteria per la Sardegna la sua presidenza in stile anti autonomista ma lo voglio fare contro un presidente nel pieno delle forze ed in ottima salute. È per questo che sul piano personale mi spiace sinceramente sapere che non sta bene e che è molto provato. Per questo motivo le faccio gli auguri più sinceri di pronta guarigione".

Pronta la replica del presidente Pigliaru: "Ho chiamato Ugo Cappellacci, l’ho ringraziato per la sua solerte preoccupazione e rassicurato sulle mie condizioni di salute. Facendo gli opportuni scongiuri, conservo i suoi auguri per quando e se ce ne sarà bisogno. E ora continuo a lavorare come tutti i giorni".

Ancora Cappellacci: "Mi ha telefonato Francesco Pigliaru per rassicurarmi sulle sue condizioni di salute e per dirmi che sta bene, come confermato dagli accertamenti eseguiti. Ne sono felice e gli rinnovo l’appuntamento sul “ring” della politica, ma quella buona. Per noi il rapporto umano e il rispetto viene sempre prima di tutto".