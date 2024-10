"L'assoluzione di Cappellacci è una buona notizia. Non ci interessa vincere in Tribunale ma con il consenso dei sardi".

Così il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, commenta su Twitter l'uscita del governatore dal processo per il crac della municipalizzata di Carloforte.

Gli fa eco il segretario regionale del Pd, Silvio Lai: "Sono lieto - dice il senatore - dell'assoluzione del presidente della Regione nel processo che lo vedeva coinvolto. La sentenza di oggi conferma la necessità di affidarsi pienamente al giudizio della magistratura, in questo caso come nelle occasioni future. Con Francesco Pigliaru - ribadisce Lai - vogliamo battere Cappellacci elettoralmente e politicamente, non con le decisioni dei giudici".