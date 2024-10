È convocata per domani, mercoledì 19 marzo alle 15, nella sala al primo piano degli uffici della Regione in viale Trento, la seconda Giunta politica della nuova legislatura.

Il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, riunirà la squadra degli assessori per fare il punto sui primi giorni di lavoro, in attesa della seduta del Consiglio Regionale fissata per il giorno successivo.

Nel corso della riunione verranno messe a fuoco le azioni di governo della Giunta regionale che saranno poi oggetto specifico delle dichiarazioni programmatiche del Presidente.

Tra gli argomenti al centro della seduta ci saranno semplificazione burocratica e amministrativa, edilizia scolastica, patto di stabilità, analisi della spesa e job act, oltre agli altri temi in corso di elaborazione nei singoli assessorati.

Ognuno dei componenti della Giunta guidata da Francesco Pigliaru illustrerà le emergenze rilevate dalla prima analisi in ogni settore per fare insieme il punto sulle problematiche più urgenti, organizzando un calendario di confronti per affrontare le esigenze immediate e valutare le proposte concrete.