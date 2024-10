"Cappellacci aveva garantito che gli studenti con la Terza media sarebbero scesi al dieci per cento. E invece il dato è salito al 26 per cento".

Lo ha detto il candidato presidente del centrosinistra, Francesco Pigliaru, questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 dell'Università di Cagliari, di cui è prorettore.

Pigliaru ha anche commentato il dato secondo il quale solo il sessanta per cento dei diplomati poi si iscrive all'Università.

"Bisogna partire non dalle elementari - ha detto l'economista sassarese - ma da prima. L'istruzione è un problema centrale per la nostra regione. Bisogna lavorare contro la dispersione. Servono buone scuole e buoni edifici". Università centrale nel progetto in vista delle elezioni regionali : "A quello su cui abbiamo lavorato in ateneo in questi anni.

Un ruolo forte dell'università e della ricerca significa anche aiutare l'economia, attrarre imprese", ha concluso il candidato governatore del centrosinistra.